Джерело - Чемпіон.

Португальський нападник Кріштіану Роналду емоційно відреагував на перемогу Манчестер Юнайтед у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів з Аталантою.

Зустріч проходила на стадіоні Олд Траффорд в Манчестері (Англія) і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2. Роналду став автором переможного гола.

"Так! Театр мрії в вогні! Ми живі! Ми люди. Об'єднавшись, ми ніколи не здамося! Це Олд Траффорд! " - написав Роналду.

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Додамо, в цій зустрічі Роналду встановив рекорд Ліги чемпіонів, забивши 38 командам в рамках турніру.

Манчестер Юнайтед в трьох матчах набрав 6 очок і посідає перше місце в групі F. Аталанта (4) - друга.

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