УПЛ. Металіст 1925 - Інгулець 4:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 12-го туру української Прем’єр-Ліги Металіст 1925 вдома обіграв Інгулець.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 22 жовтня
Металіст 1925 - Інгулець 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Батюшин, 2:0 - 64 Западня, 3:0 - 66 Марлісон, 4:0 - 83 Криськів
Металіст 1925: Сидоренко – Западня (Кверквелія, 78), Шершень, Ченбай (І. Коваленко, 86), Фабіньо – Габелок – Протасов, Батюшин (Голодюк, 71), Криськів, Савін (Ременюк, 71) – Марлісон (Зубков, 78).
Інгулець: Гальчук – Мельничук (Полегенько, 6), Ковалев, Салем, Асмелаш – Шарай, Запорожець, Бартуловіч (Шишка, 68), Козак (Головкін, 68) – Ситало (Плохотнюк, 68), Гопей.
Попередження: Бартуловіч, 41
Нагадаємо, матчі 12 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання.