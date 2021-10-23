 УПЛ. Металіст 1925 - Інгулець 4:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Металіст 1925 - Інгулець 4:0. Огляд матчу

Сьогодні 09:12 254 0
Огляд матчу Металіст 1925 - Інгулець
УПЛ. Металіст 1925 - Інгулець 4:0. Огляд матчу
#Металіст 1925, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру української Прем’єр-Ліги Металіст 1925 вдома обіграв Інгулець.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 22 жовтня

Металіст 1925 - Інгулець 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Батюшин, 2:0 - 64 Западня, 3:0 - 66 Марлісон, 4:0 - 83 Криськів

Металіст 1925: Сидоренко – Западня (Кверквелія, 78), Шершень, Ченбай (І. Коваленко, 86), Фабіньо – Габелок – Протасов, Батюшин (Голодюк, 71), Криськів, Савін (Ременюк, 71) – Марлісон (Зубков, 78).

Інгулець: Гальчук – Мельничук (Полегенько, 6), Ковалев, Салем, Асмелаш – Шарай, Запорожець, Бартуловіч (Шишка, 68), Козак (Головкін, 68) – Ситало (Плохотнюк, 68), Гопей.

Попередження: Бартуловіч, 41

Нагадаємо, матчі 12 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання.

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