Матчі 12 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання

Джерело - Чемпіон.
Матчі 12 туру Української Прем’єр-Ліги почнуться з хвилини мовчання.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Команди віддадуть данину пам’яті Заслуженому тренеру України Сергію Морозову, який помер сьогодні у віці 71 рік.
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Джерело - Чемпіон.
Матчі 12 туру Української Прем’єр-Ліги почнуться з хвилини мовчання.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Команди віддадуть данину пам’яті Заслуженому тренеру України Сергію Морозову, який помер сьогодні у віці 71 рік.