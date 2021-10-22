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Матчі 12 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання

Сьогодні 16:54 330 0
Команди української Прем'єр-ліги по-особливому вшанують пам'ять Сергія Морозова.
Матчі 12 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Матчі 12 туру Української Прем’єр-Ліги почнуться з хвилини мовчання.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Команди віддадуть данину пам’яті Заслуженому тренеру України Сергію Морозову, який помер сьогодні у віці 71 рік.

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