Матчі 12 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання

Команди української Прем'єр-ліги по-особливому вшанують пам'ять Сергія Морозова.

Джерело - Чемпіон.

Матчі 12 туру Української Прем’єр-Ліги почнуться з хвилини мовчання.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Команди віддадуть данину пам’яті Заслуженому тренеру України Сергію Морозову, який помер сьогодні у віці 71 рік.