Клопп: Салах і Роналду - гравці світового класу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив нападника Мохамеда Салаха і форварда Кріштіану Роналду перед матчем проти Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Навіщо нам взагалі порівнювати їх? Обидва - гравці світового класу.

Актуально: Ключовий гравець Манчестер Юнайтед може пропустити матч із Ліверпулем

Ліва нога Салаха, ймовірно, краща. Кріштіану трохи кращий у повітрі, і його права нога трохи краща. Обидва досить швидкі і пристрасно хочуть забивати голи", - сказав Клопп.