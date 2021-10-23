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Клопп: Салах і Роналду - гравці світового класу

Сьогодні 15:27 162 0
Юрген Клопп прокоментував гру Салаха і Роналду
Клопп: Салах і Роналду - гравці світового класу
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Клопп

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив нападника Мохамеда Салаха і форварда Кріштіану Роналду перед матчем проти Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Навіщо нам взагалі порівнювати їх? Обидва - гравці світового класу.

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Ліва нога Салаха, ймовірно, краща. Кріштіану трохи кращий у повітрі, і його права нога трохи краща. Обидва досить швидкі і пристрасно хочуть забивати голи", - сказав Клопп.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль відбудеться  24 жовтня, початок - о 18:30 за Києвом.

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