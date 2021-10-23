Клопп: Салах і Роналду - гравці світового класу

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив нападника Мохамеда Салаха і форварда Кріштіану Роналду перед матчем проти Манчестер Юнайтед.
Про це розповів сам німецький спеціаліст.
"Навіщо нам взагалі порівнювати їх? Обидва - гравці світового класу.
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Ліва нога Салаха, ймовірно, краща. Кріштіану трохи кращий у повітрі, і його права нога трохи краща. Обидва досить швидкі і пристрасно хочуть забивати голи", - сказав Клопп.
Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль відбудеться 24 жовтня, початок - о 18:30 за Києвом.