Ключовий гравець Манчестер Юнайтед може пропустити матч з Ліверпулем

Хавбек Бруно Фернандеш може пропустити матч 9-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Такі матчі, як в середу, завжди ведуть до пошкоджень. У нас два або три таких гравці.

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Бруно - один з них, його участь в грі з Ліверпулем під сумнівом, але він робить все, щоб зіграти", - сказав Сульшер.