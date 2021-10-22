Ключовий гравець Манчестер Юнайтед може пропустити матч з Ліверпулем

Джерело - isport.ua.
Хавбек Бруно Фернандеш може пропустити матч 9-го туру АПЛ проти Ліверпуля.
Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.
"Такі матчі, як в середу, завжди ведуть до пошкоджень. У нас два або три таких гравці.
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Бруно - один з них, його участь в грі з Ліверпулем під сумнівом, але він робить все, щоб зіграти", - сказав Сульшер.
Матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль відбудеться 24 жовтня, початок - о 18:30 за Києвом.