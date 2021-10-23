Барселона - Реал: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Барселона прийматиме Реал у десятому турі Іспанської Ла-Ліги.
Ель-Класіко відбудеться в неділю, 24 жовтня, на стадіоні Камп Ноу. Початок о 17:15 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 17:00.
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|1500
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Джерело - Чемпіон.
Барселона прийматиме Реал у десятому турі Іспанської Ла-Ліги.
Ель-Класіко відбудеться в неділю, 24 жовтня, на стадіоні Камп Ноу. Початок о 17:15 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 17:00.