УПЛ. Десна - Олександрія 1:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 12-го туру УПЛ Десна вдома зіграла внічию з Олександрією.
28 хвилина. Відео голу Третякова
35 хвилина. Відео голу Безбородька
Десна - Олександрія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 28 Третяков, 1:1 - 35 Безбородько
Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов, Болбат, Домбровський, Калітвінцев, Завійський, Безбородько, Юрченко (Будківський, 74). Запасні: Мисак, Жук, Масалов, Ковтун, Арвеладзе, Белич, Будківський, Дегтярьов, Шевцов. Головний тренер: Олександр Рябоконь
Олександрія: Білик, Бабогло, Бухал, Дришлюк (Демченко, 58), Калюжний, Кірюханцев (Стецьков, 66, Мустафаєв, 73), Мірошниченко, Рибалка, Спінеллі (Устименко, 66), Третяков, Цуріков. Запасні: Горох, Копина, Мельник, Новіков. Головний тренер: Юрій Гура
Попередження: Дришлюк, 13, Цуріков, 33, Калюжний, 42, Устименко, 81, Будківський, 85, Цимбалюк, 90
Нагадаємо, матчі 12 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання.