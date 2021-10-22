 УПЛ. Десна - Олександрія 1:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Десна - Олександрія 1:1. Відео голів

Сьогодні 19:38 338 0
Відео голів матчу Десна - Олександрія
УПЛ. Десна - Олександрія 1:1. Відео голів
#Десна, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру УПЛ Десна вдома зіграла внічию з Олександрією.

28 хвилина. Відео голу Третякова

35 хвилина. Відео голу Безбородька

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 22 жовтня

Десна - Олександрія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 28 Третяков, 1:1 - 35 Безбородько

Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов, Болбат, Домбровський, Калітвінцев, Завійський, Безбородько, Юрченко (Будківський, 74). Запасні: Мисак, Жук, Масалов, Ковтун, Арвеладзе, Белич, Будківський, Дегтярьов, Шевцов. Головний тренер: Олександр Рябоконь

Олександрія: Білик, Бабогло, Бухал, Дришлюк (Демченко, 58), Калюжний, Кірюханцев (Стецьков, 66, Мустафаєв, 73), Мірошниченко, Рибалка, Спінеллі (Устименко, 66), Третяков, Цуріков. Запасні: Горох, Копина, Мельник, Новіков. Головний тренер: Юрій Гура

Попередження: Дришлюк, 13, Цуріков, 33, Калюжний, 42, Устименко, 81, Будківський, 85, Цимбалюк, 90 

Нагадаємо, матчі 12 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання.

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