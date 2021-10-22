У Суперлізі можуть з'явитися українські клуби

Суперліга може розділитися на дивізіони

Джерело - The Athletic.

Українські команди та клуби з інших ліг не з ТОП-5 зможуть потрапити до європейської Суперліги.

Про це повідомляє The Athletic.

Якщо клубам вдасться вирішити юридичні питання, може бути створений турнір, що конкурує з Лігою чемпіонів УЄФА.

Робота ведеться над залученням найбільш медійних команд з числа тих, які не можуть конкурувати з найбагатшими клубами Європи, але при цьому переросли рівень своєї ліги - вони домінують в чемпіонаті, але не досягають успіху в Лізі чемпіонів.

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Передбачається, що мова йде про ліги Шотландії, Туреччини та України, можливо, Португалії, Бельгії, Нідерландів і Росії.

Один з аспектів, який найбільше збентежив людей, - ідея мати 15 постійних членів, які будуть грати в Суперлізі незалежно від виступів. Це суперечить спортивним принципом. У зв'язку з цим Суперліга може стати більш відкритою.

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Замість однієї закритої ліги може бути створена ціла піраміда ліг. Є ідея створити кілька дивізіонів по 20 команд: вищий рівень, дві підгрупи другого рівня, а також третій рівень з чотирма підгрупами. Загалом у турнірі можуть зіграти 140 клубів, і буде працювати система підвищення і пониження в класі.