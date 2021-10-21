Більше половини країн Євросоюзу виступають проти Суперліги

16 з 27 країн Євросоюзу письмово повідомили про це суд

Джерело - Чемпіон.

Більшість країн Європейського союзу виступила проти проєкту європейської Суперліги, бажаючи захистити європейську спортивну модель.

Про це повідомляє Sky Sports.

16 з 27 країн Євросоюзу письмово повідомили про це свій суд, який за запитом комерційного суду Мадрида зараз вивчає, чи є в УЄФА та ФІФА право на повний монопольний контроль над світовим футболом.

Проти виступили Іспанія і Італія. Нагадаємо, Реал, Барселона і Ювентус не покинули проєкт. Флорентіно Перес, Жоан Лапорта і Андреа Аньєллі часто відповідають на запитання журналістів, заявляючи, що у Суперліги є майбутнє. Очікується, що Німеччина також виступить проти Суперліги.

Європейський суд повинен провести публічні слухання у першій половині 2022 року. Винесення рішення станеться через кілька місяців після слухань.