Головний тренер ЦСКА Софія: Арбітр не призначив 2 пенальті у ворота Зорі

Арбітри матчу ЦСКА Софія - Зоря припустили декілька критичних помилок на користь луганців.

Про це заявив головний тренер болгарської команди Стойчо Младенов.

"У мене немає пояснень з приводу гри після перерви. Суперник зіграв в один дотик, забив гол, і це вирішило результат матчу. Ми провели сильний перший тайм, але нам не вистачило фінального штриху. 100% ефективність суперника - один удар і один гол. Ми винні. Другу половину ми почали невпевнено", - заявив фахівець.