Головний тренер ЦСКА Софія: Арбітр не призначив 2 пенальті у ворота Зорі

Джерело - sportal.bg.
Арбітри матчу ЦСКА Софія - Зоря припустили декілька критичних помилок на користь луганців.
Про це заявив головний тренер болгарської команди Стойчо Младенов.
"У мене немає пояснень з приводу гри після перерви. Суперник зіграв в один дотик, забив гол, і це вирішило результат матчу. Ми провели сильний перший тайм, але нам не вистачило фінального штриху. 100% ефективність суперника - один удар і один гол. Ми винні. Другу половину ми почали невпевнено", - заявив фахівець.
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"Ви бачили рішення суддів, які ми оскаржували. Особливо це стосується гри захисника руками. Були ще два моменти зі 100%-ми пенальті. Не знаю, чому їх не призначили", - сказав Младенов.
Нагадаємо, визначився найкращий гравець матчу ЦСКА - Зоря.