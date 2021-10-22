Визначився найкращий гравець матчу ЦСКА - Зоря

Джерело - Чемпіон.
У третьому турі Ліги конференції Зоря на виїзді обіграла ЦСКА Софію.
Найкращим гравцем поєдинку став Аллах'яр Сайядманеш, який забив єдиний гол у поєдинку.
Іранець отримав оцінку 7.6 від SofaScore.
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Джерело - Чемпіон.
У третьому турі Ліги конференції Зоря на виїзді обіграла ЦСКА Софію.
Найкращим гравцем поєдинку став Аллах'яр Сайядманеш, який забив єдиний гол у поєдинку.
Іранець отримав оцінку 7.6 від SofaScore.