Визначився найкращий гравець матчу ЦСКА - Зоря

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь луганського клубу

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі Ліги конференції Зоря на виїзді обіграла ЦСКА Софію.

Найкращим гравцем поєдинку став Аллах'яр Сайядманеш, який забив єдиний гол у поєдинку.

Іранець отримав оцінку 7.6 від SofaScore.