Вернидуб: Перемога над ЦСКА Софія дасть Зорі хороший імпульс

Перемога Зорі над ЦСКА Софія в 3 турі групового етапу Ліги конференцій далася луганцям дуже важко.

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Про це заявив лідер "мужиків" Віталій Вернидуб.

"Ми дуже щасливі, що перемогли. Ця перемога далася нам з дуже великими труднощами. Хлопці виклалися по максимуму, всі вони - герої і молодці. Я вважаю, що ця перемога дасть нам хороший імпульс, поштовх для подальших досягнень позитивних результатів"- сказав Вернидуб.