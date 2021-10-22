Вернидуб: Перемога над ЦСКА Софія дасть Зорі хороший імпульс

Джерело - gong.bg.
Перемога Зорі над ЦСКА Софія в 3 турі групового етапу Ліги конференцій далася луганцям дуже важко.
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Про це заявив лідер "мужиків" Віталій Вернидуб.
"Ми дуже щасливі, що перемогли. Ця перемога далася нам з дуже великими труднощами. Хлопці виклалися по максимуму, всі вони - герої і молодці. Я вважаю, що ця перемога дасть нам хороший імпульс, поштовх для подальших досягнень позитивних результатів"- сказав Вернидуб.
Нагадаємо, визначився найкращий гравець матчу ЦСКА - Зоря.