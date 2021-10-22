Циганков про гру в Лізі чемпіонів: Це наш рівень, потрібно рости

Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів

Джерело - Чемпіон.

Гравці київського Динамо мають не опускати руки і продовжувати боротися у Лізі чемпіонів.

Про це заявив лідер киян Віктор Циганков.

"Не ті результати, на які ми розраховуємо. Після трьох ігор в Лізі чемпіонів ні наші вболівальники, ні самі гравці не можуть задовольнятися тим, що відбувається. На жаль, це наш рівень, всім нам потрібно рости", - заявив гравець.

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"Але здатися найлегше. Складніше встати знову на ноги і довести, у першу чергу, самим собі, що ми можемо грати на цьому рівні на рівних з грандами. Тільки через важку роботу і з вірою в найкраще, по-іншому ніяк", - написав Циганков.

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