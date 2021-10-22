 Ла-Лига. Барселона - Реал: смотреть онлайн матч 24.10.2021 - Мегого | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона - Реал: онлайн-трансляція

Сьогодні 08:10 3118 0
Барселона - Реал: онлайн-трансляція
Фото: Getty Images
#Реал, #Барселона, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Барселона прийматиме Реал у десятому турі Іспанської Ла-Ліги.

Ель-Класіко відбудеться в неділю, 24 жовтня, на стадіоні Камп Ноу. Початок о 17:15 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 17:00.

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