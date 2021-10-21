Барселона хоче перехопити трансферну ціль Реала

Кіліан Мбаппе може опинитися у Барселоні

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який в літнє трансферне вікно так і не підписав контракт з Реалом може опинитися у Барселоні.

Про це повідомляє AS.

Каталонський клуб має намір перехопити француза у "вершкових", запропонувавши Мбаппе підписаний бонус в розмірі 90 млн євро.

Згідно з даними джерел близьких до каталонського клубу, боси Барселони позитивно налаштовані щодо цієї угоди, оскільки мадридський Реал може запропонувати Мбаппе у 2 рази менший підписаний бонус - 50 млн євро.

Попри всі фінансові проблеми каталонців, клуб має намір взимку провести "чистку рядів", що допоможе розвантажити зарплатну відомість і таким чином Барселона зуміє вкластися в стелю зарплат, встановлений Ла-Лігою, запропонувавши Мбаппе ту ж суму, що і Реал.

Нагадаємо, ПСЖ готовий пообіцяти Мбаппе трансфер.