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ПСЖ готовий пообіцяти Мбаппе трансфер

Сьогодні 22:55 150 0
ПСЖ близький до компромісу з нападником
ПСЖ готовий пообіцяти Мбаппе трансфер
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Мбаппе

Джерело - football24.ua.

Керівництво ПСЖ запропонує нападнику Кіліану Мбаппе короткостроковий контракт з головною роллю у команді та з обіцянкою, що клуб не заважатиме трансферу нападника через рік.

Про це повідомляє журналіст Абделла Булма у Twitter.

Таким чином боси ПСЖ намагаються не втратити Кіліана безплатно, адже його чинна угода розрахована до літа 2022-го.

Сам 22-річний форвард підтвердив, що влітку намагався покинути клуб. Головним претендентом на Мбаппе залишається Реал, але журналіст запевняє також і про інтерес з боку Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе прийняв рішення щодо свого майбутнього.

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