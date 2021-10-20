ПСЖ готовий пообіцяти Мбаппе трансфер

ПСЖ близький до компромісу з нападником

Керівництво ПСЖ запропонує нападнику Кіліану Мбаппе короткостроковий контракт з головною роллю у команді та з обіцянкою, що клуб не заважатиме трансферу нападника через рік.

Про це повідомляє журналіст Абделла Булма у Twitter.

Таким чином боси ПСЖ намагаються не втратити Кіліана безплатно, адже його чинна угода розрахована до літа 2022-го.

Сам 22-річний форвард підтвердив, що влітку намагався покинути клуб. Головним претендентом на Мбаппе залишається Реал, але журналіст запевняє також і про інтерес з боку Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе прийняв рішення щодо свого майбутнього.