ПСЖ готовий пообіцяти Мбаппе трансфер

Джерело - football24.ua.
Керівництво ПСЖ запропонує нападнику Кіліану Мбаппе короткостроковий контракт з головною роллю у команді та з обіцянкою, що клуб не заважатиме трансферу нападника через рік.
Про це повідомляє журналіст Абделла Булма у Twitter.
Таким чином боси ПСЖ намагаються не втратити Кіліана безплатно, адже його чинна угода розрахована до літа 2022-го.
Сам 22-річний форвард підтвердив, що влітку намагався покинути клуб. Головним претендентом на Мбаппе залишається Реал, але журналіст запевняє також і про інтерес з боку Ліверпуля.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе прийняв рішення щодо свого майбутнього.