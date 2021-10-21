Президент Баварії: Чемпіонат світу кожні 2 роки - це безглузда ідея

Президент Баварії Герберт Хайнер не підтримує ідею проведення чемпіонату світу кожен два роки.

Про це розповів сам функціонер.

"На мій погляд, ця ідея безглузда. Баварія категорично проти. Фанатам з усього світу подобається, що чемпіонат світу проводиться кожні чотири роки. Футболісти, тренери і керівники скаржаться на кількість ігор і щільний графік, а тепер ми хочемо додати ще більше зустрічей?

Актуально: ФІФА підтвердила про намір проводити чемпіонат світу кожні 2 роки

Потрібно бути обережнішим зі здоров'ям футболістів, інакше якість футболу впаде. Звичайно, я розумію, що суть ідеї - в додаткових доходах, що гроші важливі в професійному спорті. Ми не повинні жертвувати футболом заради фінансових інтересів", - відзначив Хайнер.