Гравці Шахтаря у матчі з Реалом (0:5) у Лізі чемпіонів погано відбирали м'яч.

Про це заявив відомий український фахівець Йожеф Сабо.

"У футбол грають від захисту в атаку і від атаки в захист. Для того, щоб атакувати, потрібно забрати цей м'яч. А хто буде забирати? Давайте ми з вами подивимося нашу середню лінію гірників. Майкон, Марлос, Антоніо - ці люди не вміють відбирати м'яч.

Якщо я туди ще додам Ісмаїлі, який гарний у атаці, Додо, який дуже хороший в атаці, але вони погані в відборі. Позавчора це було видно, тому тут потрібно поправляти", - сказав Сабо.