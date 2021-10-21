Яремчук отримав низьку оцінку за матч із Баварією

Український форвард провів на полі 76 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук отримав низьку оцінку за матч 3-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії (0:4).

Про це повідомляє WhoScored.

Яремчук вийшов на поле у стартовому складі Бенфіки і був замінений на Евертона на 76-й хвилині зустрічі.

За свою гру Роман отримав оцінку 5,8 бала. У складі Бенфіки оцінки нижче отримали тільки захисники Отаменді (5,6) і Вертонген (5,7). Також оцінку 5,7 отримав форвард Піцці, який вийшов замість Рафи Сілви на 81-й хвилині зустрічі.

У поточному сезоні Яремчук провів за Бенфіку 13 матчів у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.