Баварія знищила Бенфіку з Яремчуком, Аталанта з Маліновським поступилась Манчестер Юнайтед у 3 турі Ліги чемпіонів

Результати матчів 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Український нападник Бенфіки у матчі проти Баварії вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 76-й хвилині гри.

Водночас півзахисник Аталанти Руслан Маліновський гру проти Манчестер Юнайтед розпочав на 68-й хвилині.

Ліга чемпіонів

3 тур, 20 жовтня

Група Е

Бенфіка - Баварія 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Сане, 0:2 - 80 Евертон (пен), 0:3 - 82 Левандовський, 0:4 - 85 Сане

Група G

Лілль - Севілья 0:0

Група F

Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Пашалич, 0:2 - 29 Демірал, 1:2 - 53 Рашфорд, 2:2 - 75 Магвайр, 3:2 - 81 Роналду

Янг Бойз - Вільярреал 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Сантос, 0:2 - 16 Морено, 1:2 - 77 Еліа, 1:3 - 89 Морено, 1:4 - 90+2 Чуквуезе

Група Н

Челсі - Мальме 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Крістенсен, 2:0 - 21 Жоржинью, 3:0 - 48 Гаверц, 4:0 - 57 Жоржинью

Зеніт - Ювентус 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 86 Кулусевскі

Раніше, Динамо мінімально поступилось Барселоні у Лізі чемпіонів.