 Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря 0:1. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря 0:1. Як це було

Вчора 23:54 9346 0
Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря 0:1. Як це було
#Зоря, #ЦСКА, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Зоря здобуває мінімальну перемогу над ЦСКА!

90' Хомченовський дуже грамотно підставивсяна фланзі і заробив штрафний.

90' Вьон грубо влетів у ноги Громову. Пряма червона картка для гравця ЦСКА.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу

88' Крістан з'явився на полі замість Булеци.

86' Лам грубо зупинив Громова у центрі поля. Чергова жовта у нашому матчі.

84' Про гру рукою сигналізували господарі, і Мазіку отримав жовту за суперечки з арбітром.

83' Чергова заміна у складі ЦСКА. Замість Йомова шанс проявити себе отримав Крастев.

82' Кайседо потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але захисники заблокували цей удар.

81' Шахаб у центрі поля збив суперника. Усним попередженням обмежився арбітр.

80' Булеца намагався виконати подачу в центр штрафного, але м'яч усіх перелетів і пішов у аут.

78' Кайседо ліктем зіграв проти Імерекова. Жовта для еквадорського нападника.

76' Варела подавав з кутового, Мухар пробивав головою, але Мацапура забрав м'яч у руки.

74' Подвійна заміна в складі болгарської команди. Замість Жеферсона і Вілдсхута гру продовживатимуть Бе і Вьон.

72' Виграв підбір Фаворов після невдалого виносу захисників і пробив по воротах, але на шляху опинився Жеферсон.

70' Вілдсхут грубо зіграв у центрі поля проти Фаворова, за що отримав жовту картку.

68' Закидання пішло на Йомова, але болгарин не встиг до м'яча.

66' Вілдсхут намагався прорватися по флангу, але порушив правила проти Фаворова. Штрафний для Зорі.

64' ГООООООЛ! Зоря відкриває рахунок у матчі. Снурніцин з аута скинув на Аллахьяра, той розвернувся і поклав м'яч у дальній кут воріт.

63' Пробив зі штрафного Шахаб, але арбітр парирував цей удар.

62' Матей сфолив перед штрафним майданчиком проти Шахаба. Небезпечний стандарт для луганців.

61' З кута поля Булеца навісив на ближню штангу, але тут виграв верх Кайседо і головою виніс снаряд в центр поля.

59' Вілдсхут по центру проривався і пробивав по воротах, але влучив у захисника.

57' Вимушена заміна в ЦСКА. Замість травмованого Кері на поле вийшов Варела.

56' Кері на газоні опинився, показує хавбек ЦСКА, що потребує заміну.

55' Закидання пішло на Кайседо, але еквадорець опинився у положенні поза грою.

53' Закидання пішло на Вілдсхут,а але Цвек у підкаті вибив м'яч на кутовий.

51' Громов після відскоку намагався з льоту пробити, проте знову вище воріт летить м'яч.

49' Шахаб наважився на удар з дальньої дистанції, але по горобцям пішов цей постріл.

48' Булеца пробивав у дальній кут, але трохи повз ворота полетів м'яч.

47' Маттей перед штрафним майданчиком жорстко заїхав по ногам Булеці. Жовта картка капітану ЦСКА.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нулі на табло в Софії.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Зі штрафного навісив Громов на дальню штангу, але тут ніхто з партнерів так і не зміг пробити по воротах.

42' На фланзі Громов руками поклав на газон Кері у силовій боротьбі. Штрафний удар на користь болгар призначив арбітр.

40' Протягнув м'яч по центру до штрафного суперника Йомов і пробив у дальній кут, але точності цьому пострілу трохи не вистачило.

38' Зі штрафного навісив Йомов у центр штрафного, де пробив головою Лам, але м'яч полетів трохи вище поперечини.

36' Без допомоги лікарів продовжив матч Артме Громов.

35' Громов опинився на газоні, тримається за ногу українець.

34' Трохи заспокоїлася гра, контролює м'яч ЦСКА у центрі поля і не так активно йде вперед.

32' Туріцов отримав пошкодження і отримує зараз медичну допомогу за межами поля.

30' У відповідь розвивали контрнаступ господарі, Йомов прострілював у центр і Кайседо зовсім трохи не вистачило аби замкнути цю передачу.

29' Втікали луганці у контратаку, але Громов невдало прострілив у штрафний майданчик і зіпстував атаку.

28' Хомченовський у підкаті грубо в'їхав у Жеферсона. Жовта картка капітану Зорі.

26' Кері намагався виконати подачу у штрафний майданчик, але трохи не дотягнувся до м'яча Йомов у стрибку.

24' Діагональний пас виконував Імереков на правий фланг, куди забігав Аллахьяр, але не вдалося йому зберегти м'яч в межах поля.

22' Кайседо увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут, але трохи не влучив у площину воріт.

20' Кері подавав на дальню стійку на Мухара, але трохи зависоко пішла подача.

18' Громов пробивав з-за меж штрафного майданчика, але дуже неточним вийшов цей удар.

16' Пішла подача з корнера, але м'яч перелетів усіх і пішов за межі поля.

15' Кайседо обробив м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але Мацапура впорався з цим ударом, перевівши його на кутовий.

14' Туріцов головою після корнеру пробивав, але вище воріт полетів м'яч.

13' Йомов по флангу проривався, але Хомченовський заблокував простріл. Кутовий для господарів.

11' Йомов з-поміж двох гравців намагався прорватися, але прокинув м'яч і впав, суддя не зафіксував штрафний.

9' Хомченовський виконував закидання на Шахаба, але Захеді не зміг обробити м'яч - удар від воріт.

7' Після кутового Йомов пробивав з льоту, але трохи вище воріт полетів м'яч.

6' Кайседо вивів Вілдсхута сам на сам, але від Мацапури м'яч пішов на кутовий, пощастило зараз українській команді.

5' Пішла подача зі стандарту, але дуже невдало вийшло, м'яч пішов за межі поля.

4' Шахаб у підкаті збив Туріцева на фланзі, з гострого кута стандарт виконуватимуть господарі.

3' Пішла подача у штрафний майданчик луганців, але Фаворов вибив м'яч подалі від своїх воріт.

2' У центрі поля проти Шахба порушили правила, штрафний для Зорі.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги конференцій!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

ЦСКА Софія: Бузатто – Туріцов, Маттей, Лам, Мазіку – Йомов, Мухар, Жеферсон, Вілдсхут – Кері, Кайседо

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський – Сайядманеш, Булеца, Цвєк, Громов – Гладкий, Шахаб

Луганська Зоря зіграє проти софійського ЦСКА в третьому турі Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться у четвер, 21 жовтня, на стадіоні імені Васіла Лєвскі у Софії о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас онлайн-трансляцію починаючи з 21:45.

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