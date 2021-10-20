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Бензема проігнорував суд у справі про шантаж

Вчора 23:39 172 0
Карім Бензема може загриміти за ґрати
Бензема проігнорував суд у справі про шантаж
Фото - gettyimages
#Бензема

Джерело - sport.24tv.ua.

У Франції триває суд у справі про шантаж колишнього гравця збірної Франції Матьє Вальбуена.

Нападника Реала та збірної Франції Каріма Бензема звинувачують у тому, що він був посередником між злочинцями та Вальбуена, коли того шантажували. Наприкінці 2015 року злочинці погрожували Вальбуена опублікувати відео інтимного характеру.

Судові слухання розпочалися у Версалі 20 жовтня і триватимуть до 24-го числа. Бензема не прибув на суд через те, що перебуває у складі Реала.

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У неділю, 24 жовтня, команда Каріма зіграє проти Барселони у чемпіонаті Іспанії. У вівторок, 19 жовтня, Реал зустрічався з Шахтарем у рамках Ліги чемпіонів.

Матьє Вальбуена, який зараз виступає у Греції за Олімпіакос, прибув на суд. Футболіст заявив, що добиватиметься справедливості до кінця.

"Це справа триває 6 років. Майже всі (обвинувачені, – прим.) тут, тільки Карім не з'явився. Прикро, але що поробиш. Ми підемо до кінця. Ми чекали 6 років. Ми пробудемо тут стільки, скільки буде потрібно, щоб викинути це з голови" – сказав Матьє.

Якщо вина Бензема буде доведена, то він може опинитися у в'язниці на строк до 5 років.

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