Джерело - Чемпіон.
Нападник Реалу Карім Бензема став найкращим гравцем матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:5).
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
Француз оформив гол та гольову передачу.
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Джерело - Чемпіон.
Нападник Реалу Карім Бензема став найкращим гравцем матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:5).
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
Француз оформив гол та гольову передачу.