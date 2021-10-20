Мадридський Реал добре підготувався до гри проти донецького Шахтаря в 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів (0:5).

Про це заявив захисник "вершкових" Давід Алаба.

"Ми розуміли, що Шахтар хоче бути з м'ячем постійно і тримати м'яч повільно. Перед матчем ми розуміли, що це буде непроста гра для нас. Тренер добре проаналізував суперника. Нам дали певні завдання. Ми готувалися до того, щоб віддати їм м'яч і контролювати гру, але чекати. Ми не дали їм шансів, їх футбол не був для нас секретом", - сказав Алаба.