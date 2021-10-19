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Рух відновив тренувальний процес

Вчора 22:55 177 0
Здорові гравці займаються різними малими групами
Рух відновив тренувальний процес
#Рух, #УПЛ

Джерело - fcrukh.com.

Рух розпочав підготовку до матчу УПЛ проти Миная.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Актуально: УПЛ. Рух - Минай: онлайн-трансляція. LIVE

"Стан гравців наразі задовільний. Двоє осіб, які були на стаціонарному лікуванні, вже виписані і продовжують лікуватися амбулаторно. Вони та інші гравці наразі перебувають на дистанційному моєму контролі. Щотижня вони проходять ПЛР-тестування та здають лабораторні аналізи. Коли саме ціла група футболістів, які зараз проходять лікування, повернуться до тренувального процесу, наразі невідомо", – пояснив лікар команди Михайло Проців.

Нагадаємо, львів'яни пропускали минулий тур проти Інгульця через масове захворювання на коронавірус. 

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