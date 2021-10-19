Матч Динамо - Дніпро-1 відбудеться на стадіоні імені Лобановського

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Матч 12-го туру УПЛ Динамо - Дніпро-1 проведуть на стадіоні імені Лобановського.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Динамо отримало листа директора НСК Олімпійський з проханням про перенесення зустрічі через реконструкцію легкоатлетичного ядра стадіону, складні погодні умови і технологічні вимоги.
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Динамо пішло назустріч і вирішило перенести матч на інший стадіон.
Поєдинок відбудеться 24 жовтня, початок - 17:00.
Арену дозволено заповнити на 50% від місткості - близько 8 400.
Нагадаємо, Динамо може підписати Тотовицького.