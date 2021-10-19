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Динамо прибуло до Барселони на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 04:57 Віктор Слюсаренко 160 0
Динамо прибуло до Барселони на матч Ліги чемпіонів
#Динамо, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Після майже чотирьох годин польоту делегація київського Динамо, яка включає представників основної команди та юнацької складу, приземлилася в Барселоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У каталонської столиці динамівці розмістилися в п'ятизірковому готелі Eurostars Grand Marina Hotel та вечір присвятили відпочинку.

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів між Барселоною і Динамо відбудеться в середу, 20 жовтня, о 19:45 за київським часом, а Юнацької ліги УЄФА - в той же день о 15:00.

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