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Президент ФІФА висловився щодо ідеї проведення чемпіонату світу кожні два роки

Сьогодні 09:29 185 0
ЧС може відбутися відразу в 5 країнах
Президент ФІФА висловився щодо ідеї проведення чемпіонату світу кожні два роки
#ІНфантіно, #ФІФА

Джерело - ESPN.

Коли було прийнято рішення проводити чемпіонат світу кожні 4 роки, було всього 40 команд, тепер їх 211.

Таку думку висловив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Ми аналізуємо можливість проведення ЧС кожні два роки, оцінюємо, чи позначиться це позитивно на футболі. Плюси варіанти з проведенням ЧС кожні два роки представляються мені очевидними. Більше змагань найвищого рівня, більше шансів дати світові надію і розваг. Коли було прийнято рішення проводити ЧС кожні 4 роки, було всього 40 команд. Тепер їх 211", - заявив функціонер.

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"Йдуть розмови про проведення ЧС в п'яти країнах за раз, і якщо ми припускаємо, що раз на рік буде або чоловічий, або жіночий чемпіонат, то за 20 років організаторами змагання зможуть побувати 100 країн", - сказав Інфантіно.

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