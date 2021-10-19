Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал 0:5. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Мадридський Реал громить Шахтар на виїзді з рахунком 0:5.

90' Гол! 0:5 на табло НСК Олімпійський. Після кутового пішов навіс у штрафний майданчик, Бензема обробив м'яч і пробив повз Трубіна.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Васкес прострілював з меж штрафного майданчика, але Марлон заблокував передачу, буде кутовий.

89' Бензема намагався по флангу прорватися, але не зміг пройти Додо і втратив м'яч.

87' Заміна в складі Реалу. Замість Мілітао на поле вийшов Вальєхо.

85' Марсело намагався навісити у штрафний майданчик, але Кривцов перехопив передачу.

83' Намагався пробити Бензема після скидки від Васкеса, але йому завадив Асенсіо.

81' Камавінга по флангу проривався, але прстріл виконати не вдалося, Додо заблокував м'яч.

79' Тепер заміна від Де Дзербі. Замість Патріка на поле вийшов Степаненко.

78' Потрійна заміна від Карло Анчелотті. Замість Крооса, Модрича та Родріго на поле вийшли Вальверде, Камавінга та Асенсіо.

77' Марсело виконував подачу в штрафнйи майданчик, але "гірники" відбилися.

75' Контролює м'яч Реал і не поспішають "вершкові" в атаку.

73' Подвійна заміна в складі Шахтаря. Замість Ісмаїлі та Фернандо на поле вийшли Корнієнко та Мудрик.

71' Марсело наважився на дальній удар, але вище воріт полетів м'яч.

69' Знову провалилася оборона донеччан, дозволивши Бензема втекти один на один з голкіпером, але Трубін у черговий раз врятував свою команду.

67' Заміна в складі Реалу. Замість Менді на поле вийшов Марсело.

65' Ісмаїлі прострілював у центр штрафного майданчик, але м'яч від захисника пішов у руки Куртуа.

63' Гол! Реал громить Шахтар! Прорвався в штрафну суперника з флангу Вінісіус і прострілив у центр, де ніхто не завадив пробити в дотик Родріго. М'яч полетів точно під поперечину.

61' З кутового подавав Ісмаїлі на Патріка, той намагався з льоту пробити, але влучив у голову Мілітао.

60' Ісмаїлі наважився на удар, але від Алаби м'яч пішов на кутовий.

58' Ісмаїлі виконував простріл з лівого флангу, але ніхто з партнерів на цю передачу не відгукнувся.

56' Гол! Вінісіус оформлює дубль! Взяв бразилець на себе ініціативу обійшов Додо і Кривцова і потужно пробив у ближній кут.

54' Фернандо пробивав з меж штрафного, але Куртуа впорався з цим ударом.

53' Тікав по флангу на швидкості Родріго і віддав пас у центр на Модрича, але Майкон перехопив м'яч і виніс його у центр поля.

51' Гол! Шахтар пропускає другий гол! Перехопив м'яч на лівій бровці Бензема, змістився у центр і вирізав ідеальний пас на хід Вінісіусу, який уникнув офсайду і без проблем відправив м'яч у сітку, перекинувши Трубіна.

49' Медики на полі, надають опорнику Реала допомогу зараз.

48' Антоніо грубо в'їхав у Каземіро в ц ентрі поля за що отримав жовту картку.

47' Подвійна заміна в складі Шахтаря. Замість Тете та Соломона на поле вийшли Марлос та Маркос Антоніо.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Шахтар з мінімальним рахунком поступається Реалу через прикрий автогол Кривцова.

42' Бензема виконував пас на хід на Менді, але того випередив Додо і в підкаті вибив м'яч на кутовий.

40' Бензема зараз у штрафному майданчику Шахтаря накрутив декількох захисників і пробивав по воротах, але знову врятував свою команду Трубін.

38' Переглянули судді епізод на можливий офсайд, але Бензема у положенні поза грою не перебував.

37' Гол! Шахтар пропускає! Пішло закидання на Бензема, Кривцов намагався вибити м'яч, але випадково перекинув Трубіна і влучив у власні ворота.

35' Модрич тепер пробивав з дальньої дистанції, але Марлон заблокував м'яч головою.

34' Соломон накрутив Васкеса і подавав у штрафний майданчик, але ніхто на цю передачу не відреагував.

33' Родріго скинув під удар Бензема, але удар Каріма пішов вище воріт.

31' Закидання на Родріго пішло, але Трубін вийшов з воріт і вибив м'яч в аут.

30' Кроос наважився на дальній удар, але Трубін парирував цей удар після чого захисники розрядили небезпеку.

28' Знову з флангу навісив Васкес у штрафну суперника, але тут Марлон виграв верх і головою виніс м'яч подалі.

26' Дальній пас виконував у штрафну суперника Патрік на хід Фернандо, але тому головою пробити в боротьбі з Мілітао не вдалося.

24' Діагональний пас виконував Марлон у штрафну на Педріньо, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках Куртуа.

22' Фернандо отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але захисники заблокували цей удар.

20' Знову Кроос подавав і знову "гірники" відбилися.

19' Каземіро після відскоку пробивав, але влучив у захисника і м'яч пішов на кутовий.

18' Васкес виконував пас на хід на Родріго, але Кривцов підстрахував партнера і перехопив цю передачу.

16' На Соломона пійшло закидання, але Куртуа вийшов з воріт і вибив м'яч подалі від своїх воріт.

14' Кроос подавав з корнера, але "гірники" відбилися.

13' Модрич виконував подачу на Бензема, але від Марлона м'яч пішов на кутовий.

11' Васкес виконував подачу з правого флангу, але Кривцов вибив м'яч подалі.

9' Тете намагався виконати навіс у штрафний майданчик, але зрізався м'яч з ноги і пішов за межі поля.

8' Фернандо міг втікти сам на сам, але Менді в останній момент перехопив передачу на бразильця.

6' Тепер Вінісіус наважився на дальній удар, але знову голкіпер Шахтаря парирував м'яч.

4' Кроос наносив удар з-за меж штрафного майданчика, але Трубін впорався з цим удар.

3' Бензема пробивав після скидки від Вінісіуса, але трохи повз ворота пішов м'яч.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди вийшли на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Кривцов, Ісмаїлі – Майкон, Алан Патрік – Тете, Педріньйо, Соломон – Фернандо

Запасні: Пятов, Вітао, Степаненко, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Мудрик, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан, Бондар

Реал: Куртуа – Васкес, Мілітао, Алаба, Менді – Модрич, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Вальверде, Діас, Камавінга, Бланко, Гутьєррес

Донецький Шахтар зіграє проти мадридського Реала в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 19 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.