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Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:45 11327 0
Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал 0:0. ОНЛАЙН
#Реал, #Шахтар, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Завершується перший тайм! Шахтар з мінімальним рахунком поступається Реалу через прикрий автогол Кривцова.

42' Бензема виконував пас на хід на Менді, але того випередив Додо і в підкаті вибив м'яч на кутовий.

40' Бензема зараз у штрафному майданчику Шахтаря накрутив декількох захисників і пробивав по воротах, але знову врятував свою команду Трубін.

38' Переглянули судді епізод на можливий офсайд, але Бензема у положенні поза грою не перебував.

37' Гол! Шахтар пропускає! Пішло закидання на Бензема, Кривцов намагався вибити м'яч, але випадково перекинув Трубіна і влучив у власні ворота.

35' Модрич тепер пробивав з дальньої дистанції, але Марлон заблокував м'яч головою.

34' Соломон накрутив Васкеса і подавав у штрафний майданчик, але ніхто на цю передачу не відреагував.

33' Родріго скинув під удар Бензема, але удар Каріма пішов вище воріт.

31' Закидання на Родріго пішло, але Трубін вийшов з воріт і вибив м'яч в аут.

30' Кроос наважився на дальній удар, але Трубін парирував цей удар після чого захисники розрядили небезпеку.

28' Знову з флангу навісив Васкес у штрафну суперника, але тут Марлон виграв верх і головою виніс м'яч подалі.

26' Дальній пас виконував у штрафну суперника Патрік на хід Фернандо, але тому головою пробити в боротьбі з Мілітао не вдалося.

24' Діагональний пас виконував Марлон у штрафну на Педріньо, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках Куртуа.

22' Фернандо отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але захисники заблокували цей удар.

20' Знову Кроос подавав і знову "гірники" відбилися.

19' Каземіро після відскоку пробивав, але влучив у захисника і м'яч пішов на кутовий.

18' Васкес виконував пас на хід на Родріго, але Кривцов підстрахував партнера і перехопив цю передачу.

16' На Соломона пійшло закидання, але Куртуа вийшов з воріт і вибив м'яч подалі від своїх воріт.

14' Кроос подавав з корнера, але "гірники" відбилися.

13' Модрич виконував подачу на Бензема, але від Марлона м'яч пішов на кутовий.

11' Васкес виконував подачу з правого флангу, але Кривцов вибив м'яч подалі.

9' Тете намагався виконати навіс у штрафний майданчик, але зрізався м'яч з ноги і пішов за межі поля.

8' Фернандо міг втікти сам на сам, але Менді в останній момент перехопив передачу на бразильця.

6' Тепер Вінісіус наважився на дальній удар, але знову голкіпер Шахтаря парирував м'яч.

4' Кроос наносив удар з-за меж штрафного майданчика, але Трубін впорався з цим удар.

3' Бензема пробивав після скидки від Вінісіуса, але трохи повз ворота пішов м'яч.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди вийшли на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Кривцов, Ісмаїлі – Майкон, Алан Патрік – Тете, Педріньйо, Соломон – Фернандо

Запасні: Пятов, Вітао, Степаненко, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Мудрик, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан, Бондар

Реал: Куртуа – Васкес, Мілітао, Алаба, Менді – Модрич, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Вальверде, Діас, Камавінга, Бланко, Гутьєррес

Донецький Шахтар зіграє проти мадридського Реала в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 19 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.

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