УПЛ. Чорноморець - Верес 0:1. Відео голу

Джерело - Чемпіон.
В 11 турі УПЛ Чорноморець вдома поступився Вересу.
18 хвилина. Відео голу Пасіча
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 18 жовтня
Чорноморець - Верес 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Пасіч
Чорноморець: Кучерук – Вантух, Біловар, Кадірі (Дубко, 46), Путря – Авагімян (Кузик, 74), Михайленко, Смирний, Цітаішвілі – Ісаєнко (Вачіберадзе, 82), Ванат (Бугай, 74).
Верес: Когут – Нємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат – Полюлях (Махнєв, 88), Кучеров – Г. Пасіч (Дахновський, 88), Панасенко (Петько, 71), Є. Пасіч (Тимофієнко, 82) – М. Шестаков (Сергійчук, 71).
Попередження: Путря, 36, Вачіберадзе, 87 – Полюлях, 33, Панасенко, 39, Когут, 90+2
Вилучення: Кучеров, 19
Нагадаємо, Дніпро-1 обіграло Колос.