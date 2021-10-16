 УПЛ. Дніпро-1 обіграло Колос в 11 турі | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо розгромило Львів в 11 турі
Сьогодні 18:54 777
Ліга 1. Ліон - Монако: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:53 1257
УПЛ. Дніпро-1 обіграло Колос в 11 турі
Сьогодні 21:25 278
УПЛ. Львів - Динамо 1:4. Огляд матчу
Сьогодні 20:12 569
Parimatch Ukraine став генеральним партнером трансляції The International 10 в Ocean Plaza
Сьогодні 15:54 262
УПЛ. Металіст здобув вольову перемогу над Маріуполем у 11 турі
Сьогодні 15:52 393
Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:46 2750
Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:38 2566
Динамо зіграє з Львовом. Розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:13 613
Шахтар знищив Зорю в УПЛ
Вчора 18:57 1713
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Легендарний кікбоксер Петросян програв брутальним нокаутом
Легендарний кікбоксер Петросян програв брутальним нокаутом Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:31 1441
Дружина Зінченка опублікувала фото доньки у соцмережі
Дружина Зінченка опублікувала фото доньки у соцмережі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:28 532
Вайлдер вперше зробив зiзнання про бій з Ф'юрі
Вайлдер вперше зробив зiзнання про бій з Ф'юрі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:26 1371
Усик зустрівся з вихованцями академії Лівого берега
Усик зустрівся з вихованцями академії Лівого берега Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:05 690
Фани Кременя відверто поговорили з гравцями після поразки у Києві
Фани Кременя відверто поговорили з гравцями після поразки у Києві Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:32 454
Припаркував біля готелю. У головного тренера Наполі Спаллетті викрали автомобіль
Припаркував біля готелю. У головного тренера Наполі Спаллетті викрали автомобіль Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:21 563
Білодід та Беленюк допомогли обрати Міс Україна Всесвіт-2021
Білодід та Беленюк допомогли обрати Міс Україна Всесвіт-2021 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 06:23 811
Зінченко у чужих шортах вийшов на тренування Манчестер Сіті
Зінченко у чужих шортах вийшов на тренування Манчестер Сіті Віктор Слюсаренко
Вчора 20:32 1677
Сікан познущався із захисників Зорі
Сікан познущався із захисників Зорі Віктор Слюсаренко
Вчора 20:02 1331
Дружина воротаря збірної України посварилася з чоловіком - назвала причину
Дружина воротаря збірної України посварилася з чоловіком - назвала причину Віктор Слюсаренко
Вчора 19:35 6839
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:55 Футбол Лестер перервав рекордну серію Манчестер Юнайтед 129
22:44 Футбол УПЛ. Дніпро-1 - Колос 2:0. Огляд матчу 86
22:27 Футбол Дулуб: Львів не вирішив проблему Буяльського 145
22:14 Футбол УПЛ. Дніпро-1 - Колос 2:0. Відео голів 159
21:56 Футбол Челсі - Мальме: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 133
21:53 Пряма трансляція Ліга 1. Ліон - Монако: онлайн-трансляція. LIVE 1257
21:51 Футбол Хетафе зіграло внічию з Леванте у 9 турі Ла-Ліги 142
21:38 Футбол Челсі переграв Брентфорд у 8 турі АПЛ 195
21:32 Блог Коваленко став найкращим у матчі Серії А 202
21:25 Футбол УПЛ. Дніпро-1 обіграло Колос в 11 турі 278
21:10 Футбол Вотфорд - Ліверпуль 0:5. Огляд матчу 181
21:05 Футбол Зеніт - Ювентус: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 211
20:57 Футбол Лаціо перемогло Інтер у 8 турі Серії А 213
20:52 Блог Довбик забив гол зі штрафного у матчі з Колосом. ВІДЕО 704
20:40 Футбол Луческу пояснив ранню заміну Супряги 898
20:34 Футбол Манчестер Юнайтед - Аталанта: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 299
20:25 Баскетбол Будівельник впевнено виграв виїзний матч у Миколаєві, Черкаські Мавпи перемогли Кривбас. Результати матчів Суперліги 266
20:12 Футбол УПЛ. Львів - Динамо 1:4. Огляд матчу 569
20:02 Блог Світоліна придбала елітний позашляховик. ФОТО 644
19:55 Футбол Клермон сенсаційно обіграв Лілль у 10 турі Ліги 1 229
19:44 Гандбол Галичанка розгромила Годонін у Єврокубку ЄГФ 320
19:42 Футбол Бенфіка - Баварія: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 281
19:26 Футбол УПЛ. Львів - Динамо 1:4. Відео голів 533
19:24 Блог Сейв українського воротаря у грі з ПСЖ потрапив до ТОП-5 туру Ліги чемпіонів 973
19:10 Футбол Барселона - Динамо: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 844

УПЛ. Дніпро-1 обіграло Колос в 11 турі

Сьогодні 21:25 278 0
Дніпро-1 піднявся у ТОП-3
УПЛ. Дніпро-1 обіграло Колос в 11 турі
#УПЛ, #Дніпро-1, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ Дніпро-1 вдома обіграло Колос.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

11 тур, 16 вересня

Дніпро-1 - Колос 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Ігнатенко, 2:0 - 38 Довбик

Дніпро-1: Кожокару - М. Кравченко, Логінов, Сваток, Дубінчак - Ігнатенко, Піхальонок (Білл, 90+3) - Назаренко (Чуже, 73), Джурасек (ді Франко, 73), Гуцуляк  (Ярмолюк, 85) - Довбик.

Колос: Фесюн - Ром, Павловець, Новак, Чорноморець (Гавриш, 82) - Чурко, Задоя (Мілько, 59), Богданов, Ільїн (Дієго, 82), Костишин (Велетень, 62) - Ренан (Лисенко, 46).

Попередження: Джурасек, 12, Дубінчак, 58, Ігнатенко, 69 - Богданов, 36, Лисенко, 66.

Раніше, Динамо розгромило Львів.

Коментарі ()