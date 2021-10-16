Джерело - Чемпіон.
У матчі 11-го туру УПЛ Дніпро-1 вдома обіграло Колос.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 16 вересня
Дніпро-1 - Колос 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Ігнатенко, 2:0 - 38 Довбик
Дніпро-1: Кожокару - М. Кравченко, Логінов, Сваток, Дубінчак - Ігнатенко, Піхальонок (Білл, 90+3) - Назаренко (Чуже, 73), Джурасек (ді Франко, 73), Гуцуляк (Ярмолюк, 85) - Довбик.
Колос: Фесюн - Ром, Павловець, Новак, Чорноморець (Гавриш, 82) - Чурко, Задоя (Мілько, 59), Богданов, Ільїн (Дієго, 82), Костишин (Велетень, 62) - Ренан (Лисенко, 46).
Попередження: Джурасек, 12, Дубінчак, 58, Ігнатенко, 69 - Богданов, 36, Лисенко, 66.
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