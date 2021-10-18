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Переможна серія Шахтаря над Реалом: історія протистоянь

Сьогодні 20:06 177 0
Переможна серія Шахтаря над Реалом: історія протистоянь
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Реал

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 19 жовтня, донецький Шахтар зіграє проти мадридського Реала в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2021/2022.

До вашої уваги історія протистоянь донеччан з королівським клубом Мадрида:

Ліга чемпіонів-2015/2016 (груповий етап). Реал - Шахтар 4:0.

Ліга чемпіонів-2015/2016 (груповий етап). Шахтар - Реал 3:4.

Ліга чемпіонів-2020/2021 (груповий етап). Реал - Шахтар 2:3.

Ліга чемпіонів-2020/2021 (груповий етап). Шахтар - Реал 2:0.

Цікаво, що минулого сезону Ліги чемпіонів із групи, де був Шахтар та Реал, вийшов саме іспанський клуб, попри те, що двічі перемоги в очних матчах святкували саме Гірники. Загальний баланс виграшів та поразок абсолютно рівний - 2:2 (по одній звитязі вдома й на виїзді у кожної команди). Голи - 8:10 на користь мадридців.

Загалом, у Шахтаря досить багата історія зустрічей з іспанськими командами. Виокремимо найрезонансніші.

Назавжди до пам'яті увійшов матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка УЄФА-2006/2007 проти Севільї, коли українській команді забракло лічених секунд, аби вийти до чвертьфіналу. Тоді рятівний знаменитий гол за андалусійців провів голкіпер Андрес Палоп.

А в сезоні-2008/2009 Шахтар зустрічався із Барселоною в групі Ліги чемпіонів. Донецький матч завершився скандалом із порушенням правил фейр-плей каталонцями, внаслідок чого вони вирвали перемогу в кінцівці поєдинку.

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