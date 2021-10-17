УПЛ. Олександрія - Ворскла 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 11 туру УПЛ Олександрія вдома поступилася Ворсклі.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 17 жовтня
Олександрія - Ворскла 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Рангел, 0:2 - 29 Рангел, 1:2 - 53 Калюжний
Олександрія: Білик - Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков - Ковалець (Рибалка, 23), Дришлюк, Калюжний - Кырюханцев (Гринь, 86), Спінеллі (Устименко, 46), Одарюк (Кожушко, 46).
Ворскла: Різник - Пердута, Тамм, Яворський (Кушніренко, 66) - Пешіч (Кравчук, 70), Скляр, Челядін, О. Тілль (Амількар, 90+3), Кане - Степанюк, Рангел.
Попередження: Кожушко, 67, 76, Мірошниченко, 77, Дубра, 89, Бабогло, 90+3 - Рангел, 77, О. Тілль, 87.
Вилучення: Кожушко, 76 (друге попередження).
Нагадаємо, Дніпро-1 обіграло Колос.