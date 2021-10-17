УПЛ. Олександрія у меншості поступилася Ворсклі в 11 турі

Джерело - Чемпіон.

У рамках 11 туру УПЛ Олександрія вдома поступилася Ворсклі.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь полтавського клубу.

Відзначимо, що Олександрія на 76-й хвилині залишилась у меншості - за другу жовту картку арбітр вилучив півзахисника Олега Кожушка.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 17 жовтня

Олександрія - Ворскла 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Рангел, 0:2 - 29 Рангел, 1:2 - 53 Калюжний

Олександрія: Білик - Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков - Ковалець (Рибалка, 23), Дришлюк, Калюжний - Кырюханцев (Гринь, 86), Спінеллі (Устименко, 46), Одарюк (Кожушко, 46).

Ворскла: Різник - Пердута, Тамм, Яворський (Кушніренко, 66) - Пешіч (Кравчук, 70), Скляр, Челядін, О. Тілль (Амількар, 90+3), Кане - Степанюк, Рангел.

Попередження: Кожушко, 67, 76, Мірошниченко, 77, Дубра, 89, Бабогло, 90+3 - Рангел, 77, О. Тілль, 87.

Вилучення: Кожушко, 76 (друге попередження).

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