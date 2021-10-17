УПЛ. Минай - Десна 0:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Минай та Десна розписали мирову в 11 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 17 жовтня
Минай - Десна 0:0
Минай: Кучер, Векляк, Матіч, Ахмедзаде, Вишневський(Селезньов 68), Синьогуб, Месхі(Книш 76), Гончар, Кулєв(Хахльов 76), Петрусенко, Білонок(Байдал 68)
Запасні: Пеньков, Лиховидько, Коваленко, Кобак, Баґайоко
Десна: Литовка, Сафронов, Болбат, Домбровський, Арвеладзе(Цимбалюк 90+4), Калітвінцев, Картушов, Безбородько(Дегтярьов 84), Будківський, Селін, Юрченко(Завійський 73)
Запасні: Мисак, Масалов, Ковтун, Шевцов
Попередження: Матіч 43, Ахмедзадзе 56, Домбровський 75, Болбат 86, Дегтярьов 89, Калітвінцев 90+3, Хахьов 90+3
Нагадаємо, Дніпро-1 обіграло Колос.