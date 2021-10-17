Олександрія прийме Ворсклу. Розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 жовтня, відбудуться 2 матчі 11 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
11 тур, 17 жовтня
14:00. Минай - Десна
19:30. Олександрія - Ворскла
Раніше Дніпро-1 обіграло Колос.
|№
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|Лінк
|1
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|$100
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|2
|2500
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 жовтня, відбудуться 2 матчі 11 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
11 тур, 17 жовтня
14:00. Минай - Десна
19:30. Олександрія - Ворскла
Раніше Дніпро-1 обіграло Колос.