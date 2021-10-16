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УПЛ. Львів - Динамо 1:4. Огляд матчу

Сьогодні 20:12 265 0
Огляд матчу Львів - Динамо
УПЛ. Львів - Динамо 1:4. Огляд матчу
#Динамо, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ Львів вдома поступився Динамо.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 16 вересня

Львів - Динамо 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 35 Чіряк, 1:1 - 38 Буяльський, 1:2 - 45+1 Циганков, 1:3 - 58 Гармаш, 1:4 - 84 Гармаш

Львів: Орест Костик, Олексій Довгий, Міхай-Даніел Лека, Іван Брікнер, Олексій Зозуля, Назарій Нич (Алваро Тавареш 46), Володимир Якимець, Фране Чір'як, Ернест Антві, Максим Грисьо (Артур Ременяк 61), Сергій Політило (Шина 46)

Динамо: Георгій Бущан, Володимир Шепелєв, Карлос Де Пена (Вітіньйо 46), Віктор Циганков (Беньямін Вербич 75), Віталій Миколенко (Олександр Караваєв 46), Олександр Андрієвський, Олександр Тимчик, Віталій Буяльський, Олександр Сирота (Артем Шабанов 75), Владислав Супряга (Денис Гармаш 41), Томаш Кендзьора

Попередження: Іван Брікнер 82 - Віталій Миколенко 35, Карлос Де Пена 42, Вітіньйо 87

Раніше УПЛ назвала найкращого гравця і тренера у вересні.

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