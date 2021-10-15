УПЛ назвала найкращого гравця і тренера у вересні

Джерело - Чемпiон.

Дирекція української Прем’єр-ліги оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях після вересневих матчів. У голосуванні за найкращого футболіста впевнено переміг півзахисник Динамо Денис Гармаш, який набрав 56,2% голосів,

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

До п'ятірки найкращих також увійшли півзахисник Зорі Владислав Кочергін (37%), півзахисник Динамо Віктор Циганков (4,9%), голкіпер Ворскли Дмитро Різник (1,2%) і форвард Шахтаря Лассіна Траоре (0,7%).

Важливо: Шахтар знищив Зорю в УПЛ

У голосуванні за найкращого наставника перемогу здобув керманич Зорі Віктор Скрипник (48,4% голосів). Позаду залишилися Мірча Луческу (43,4%), Юрій Максимов (3,9%), Юрій Гура (2,3%) та Роберто Де Дзербі (2%).