УПЛ. Маріуполь - Металіст 1925 1:2. Відео голів

Відео голів матчу Маріуполь - Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

В 11 турі УПЛ Маріуполь вдома поступився Металісту 1925.

3 хвилина. Відео голу Кулакова

72 хвилина. Відео голу Марлісона

90 хвилина. Відео голу Зубкова

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

11 тур, 16 вересня

Маріуполь - Металіст 1925 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Кулаков, 1:1 - 72 Марлісон, 1:2 - 90 Зубков

Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Мампассі(Удод 46), Меліченко, Стасюк, Чех, Мишньов, Очеретько(Спіровський 84), Топалов(Світюха 60 (Микитишин 70)), Кащук(Петерман 84), Кулаков

Запасні: Турбаєвський, Удод, Микицей, Клименко, Петерман, Спіровський, Микитишин, Світюха, В'юнник

Металіст 1925: Сидоренко, Фабіньо, Ткачук(Єрмаков 77), Шершень, Западня, Габелок, Протасов(Савін 82), Голодюк(Ременюк 71), Криськів(Задерака 82), Батюшин, Марлісон(Зубков 82)

Запасні: Коваленко, Шеліхов, Єрмаков, Квакіч, Ременюк, Савін, Задерака, Зубков

Попередження: Криськів 30, Голодюк 30, Западня 32, Фабіньо 38, Кулаков 58

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