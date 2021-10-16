УПЛ. Металіст здобув вольову перемогу над Маріуполем у 11 турі

Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 здобув мінімальну перемогу над Маріуполем у 11 турі української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь харківської команди.
Господарі вийшли вперед на 3-й хвилині, але голи Марлісона та Зубкова наприкінці поєдинку принесли гостям 3 очки.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 16 вересня
Маріуполь - Металіст 1925 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Кулаков, 1:1 - 72 Марлісон, 1:2 - 90 Зубков
Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Мампассі (Удод 46), Меліченко, Стасюк, Чех, Мишньов, Очеретько (Спіровський 84), Топалов (Світюха 60, Микитишин 70), Кащук (Петерман 84), Кулаков
Запасні: Турбаєвський, Микицей, Клименко, В'юнник
Металіст 1925: Сидоренко, Фабіньо, Ткачук (Єрмаков 77), Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Савін 82), Голодюк (Ременюк 71), Криськів (Задерака 82), Батюшин, Марлісон (Зубков 82)
Запасні: Коваленко, Шеліхов, Квакіч.
Попередження: Криськів 30, Голодюк 30, Западня 32, Фабіньо 38, Кулаков 58