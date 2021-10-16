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УПЛ. Металіст здобув вольову перемогу над Маріуполем у 11 турі

Сьогодні 15:52 292 0
Зубков забив переможний гол на 90-й хвилині
УПЛ. Металіст здобув вольову перемогу над Маріуполем у 11 турі
#Маріуполь, #Металіст 1925, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 здобув мінімальну перемогу над Маріуполем у 11 турі української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь харківської команди.

Господарі вийшли вперед на 3-й хвилині, але голи Марлісона та Зубкова наприкінці поєдинку принесли гостям 3 очки.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 16 вересня

Маріуполь - Металіст 1925 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Кулаков, 1:1 - 72 Марлісон, 1:2 - 90 Зубков

Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Мампассі (Удод 46), Меліченко, Стасюк, Чех, Мишньов, Очеретько (Спіровський 84), Топалов (Світюха 60, Микитишин 70), Кащук (Петерман 84), Кулаков

Запасні: Турбаєвський, Микицей, Клименко, В'юнник

Металіст 1925: Сидоренко, Фабіньо, Ткачук (Єрмаков 77), Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Савін 82), Голодюк (Ременюк 71), Криськів (Задерака 82), Батюшин, Марлісон (Зубков 82)

Запасні: Коваленко, Шеліхов, Квакіч.

Попередження: Криськів 30, Голодюк 30, Западня 32, Фабіньо 38, Кулаков 58

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