Атлетіко - Ліверпуль: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру Ліги чемпіонів іспанський Атлетіко зіграє з англійським Ліверпулем.
Матч відбудеться у вівторок, 19 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру Ліги чемпіонів іспанський Атлетіко зіграє з англійським Ліверпулем.
Матч відбудеться у вівторок, 19 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.