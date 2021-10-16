Джерело - Чемпіон.
Кельн в рамках виїзного матчу 8-го туру чемпіонату Німеччини зазнав нищівної поразки від Гоффенхайма.
Чемпіонат Німеччини
8 тур
15 жовтня
Голи: 1:0 - 31 Бебу, 2:0 - 49 Бебу, 3:0 - 51 Баумгартнер, 4:0 - 58 Пош, 5:0 - 74 Гейгер
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Джерело - Чемпіон.
Кельн в рамках виїзного матчу 8-го туру чемпіонату Німеччини зазнав нищівної поразки від Гоффенхайма.
Голи: 1:0 - 31 Бебу, 2:0 - 49 Бебу, 3:0 - 51 Баумгартнер, 4:0 - 58 Пош, 5:0 - 74 Гейгер