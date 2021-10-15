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Колос підписав півзахисника Динамо

Сьогодні 17:37 470 0
Колос підписав півзахисника Динамо

Джерело - Чемпiон.

Півзахисник Динамо Владислав Велетень, який виступав за команду киян U-19, підписав контракт з Колосом.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

19-річний футболіст перейшов у ковалівську команду на правах вільного агента.

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Нагадаємо, Велетень – вихованець київського клубу. За Динамо U-19 загалом провів 28 матчів і забив 7 м'ячів. На початку серпня він покинув "біло-синіх" і з цього часу залишався без клубу.

Колос вже вніс гравця у заявку на сезон – футболіст буде виступати за команду під номером 8.

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