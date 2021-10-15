Інгулець: Воротарі Руха відсутні в інформаційній системі хворих на ковід

Раніше 11 гравців Руха захворіли на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Заявлені на сезон голкіпери Руха не зареєстровані системі Центру громадського здоров'я МОЗ як особи, що хворіють на ковідом.

Про це повідомляє Інгулець.

"Для запобігання маніпуляціям та дотримання правил Fair Play повідомляємо, що згідно інсайдерської інформації станом на 13.10.2021 заявлені на сезон воротарі ФК Рух відсутні у інформаційній системі Центру Громадського Здоров’я МОЗ, як особи, що хворіють на COVID-19".

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"У зв’язку з цим, футбольний клуб Інгулець звернувся до дирекції УПЛ з проханням провести детальне розслідування даного факту. Ми чекаємо на швидку реакцію УПЛ та публічний розгляд цієї ситуації", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, УПЛ перенесла матч Інгулець - Рух.