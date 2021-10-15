 Мілан слідкує за Яремчуком | Футбол | Champion.com.ua
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Мілан цікавиться Яремчуком

Сьогодні 13:45 367 0
«Россонері» мають проблему з нападниками через травми Златана Ібрагімовича і Олів'є Жиру
Мілан цікавиться Яремчуком
#Бенфіка, #Яремчук, #Мілан

Джерело - Calciomercatonews.

Український форвард Бенфіки Роман Яремчук продовжує перебувати в сфері інтересів Мілана

Про це повідомляє Calciomercatonews.

"Россонері" мають проблему з нападниками через травми Златана Ібрагімовича і Олів'є Жиру.

Це може підштовхнути італійський клуб до спроби підписати Яремчука вже в найближче трансферне вікно.

Очікується, що Бенфіка запросить за українця не менше 25 млн євро. Сума може ще зрости ближче до трансферного вікна, якщо Яремчук буде продовжувати показувати високу результативність.

Нагадаємо, Яремчук отримав найгіршу оцінку за матч з Боснією і Герцеговиною.

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