Бразилія розгромила Уругвай, Аргентина переграла Перу. Результати матчів відбору до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 жовтня, відбулися матчі відбору Південної Америки до чемпіонату світу-2022.
Кваліфікація до Чемпіонату світу
15 жовтня
Болівія - Парагвай 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Рамальо, 2:0 - 53 Вільяерроель, 3:0 - 84 Абрего, 4:0 - 90+4 Фернандес
Колумбія - Еквадор 0:0
Аргентина - Перу 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 43 Мартінес
Чилі - Венесуела 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Пульгар, 2:0 - Пульгар, 3:0 - Бреретон
Бразилія Уругвай 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Неймар, 2:0 - 18 Рафінья, 3:0 - Рафінья, 3:1 - 77 Суарес, 4:1 - 83 Барбоза
Нагадаємо, Мессі встановив унікальний рекорд.