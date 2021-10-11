Мессі встановив унікальний рекорд

Джерело - Чемпiон.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим футболістом в історії, який забив 80 голів у складі будь-якої збірної з Південної Америки.

Аргентина - Уругвай 3:0. Відеоогляд матчу

Аргентинець відкрив рахунок в матчі проти Уругваю (3:0) в кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Цей гол і став ювілейним, 80-м для Мессі у складі збірної.

Для того, щоб забити 80 голів за збірну Аргентини, Мессі знадобилося 155 матчів. Перший м’яч за національну команду Ліонель забив у 2006 році в товариському матчі проти Хорватії.

На другому місці за кількістю голів за збірну в Південній Америці займає легендарний Пеле, який забив 77 м’ячів за Бразилію.