Металіст 1925 підписав захисника збірної Грузії

Кверквелія перейшов до клубу УПЛ

Джерело - Металіст 1925.

ФК Металіст 1925 уклав контракт із футболістом національної збірної Грузії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравцем команди став 29-річний захисник Соломон Кверквелія.

Соломон Кверквелія народився у грузинському місті Самтредіа. Футболом почав займатися у віці 8 років у місцевій Глорії, після чого були дитячі команди тбіліського Динамо та Академії Тенгіза Сулаквелідзе, а також молодіжна команда пітерського Зеніта.

На професійному рівні грав за Рубін (Казань), Нафтохімік (Нижньокамськ), Локомотив (Москва) та Ротор (Волгоград). Загалом провів понад 200 матчів у РПЛ та Кубку Росії, 23 матчі у Лізі Європи та 10 у Лізі чемпіонів. Тричі володар Кубку Росії (Рубін - 2011/2012 рр., Локомотив - 2016/2017 та 2018/2019 рр.). У складі Локомотива став чемпіоном Росії сезону 2017/2018 рр. та володарем Суперкубка Росії 2019 року. Двічі визнавався найкращим гравцем Грузії (2014 та 2017 років).

З 2014-го року є гравцем національної збірної Грузії, загалом провів 42 матчі, а до цього 16 матчів за молодіжну та 6 матчів за юнацьку збірну.

Основна позиція - центральний захисник. У Металісті 1925 буде виступати під 6-м номером.

Наступний матч Металіст 1925 зіграє з Маріуполем.