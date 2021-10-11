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Маріуполь - Металіст 1925: Де дивитися матч УПЛ

Вчора 23:11 167 0
Матч відбудеться у суботу, 16 жовтня
Маріуполь - Металіст 1925: Де дивитися матч УПЛ
#Металіст 1925, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ Маріуполь зіграє з харківським Металістом 1925.

Матч відбудеться у суботу, 16 жовтня. Початок матчу о 14:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.

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